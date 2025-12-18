Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit im Mobilfunkshop eskaliert

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag kam es in einem Geschäft in den Gera Arcaden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 45-jähriger Mann wollte sich in einem O2-Shop beschweren und war dabei bereits zuvor verbal auffällig geworden. Als der Mitarbeiter den alkoholisierten Mann (1,81 Promille) des Ladens verweisen wollte, zog dieser ein Fahrradschloss aus seiner Tasche und schlug damit auf den Oberkörper des Mitarbeiters. Anschließend flüchtete der Täter. Am Abend erschien derselbe Mann erneut im Geschäft, trotz bestehenden Hausverbots, und bedrohte den Mitarbeiter erneut - diesmal mit Gesten in Waffenform. Die Polizei traf den Mann vor Ort an und erteilte ihm einen Platzverweis, welchem er schließlich nachkam. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. (DL)

