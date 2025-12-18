PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti nahe Gedenktafel festgestellt

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land am Mittwochmorgen eine Sachbeschädigung in der Pauritzer Straße fest. Unweit einer jüdischen Gedenktafel wurde am 17.12. zwischen 01:03 Uhr und 09:45 Uhr ein Schriftzug mit gelber Sprühfarbe als Sympathiebekundung für einen Fußballverein aus dem Nachbarbundesland an einer Mauer angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der oder die unbekannten Täter hinterließen außer Farbe keine weiteren Hinweise. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

