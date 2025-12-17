LPI-G: Diebstahl in Supermarkt aufgeklärt
Greiz (ots)
Weida. Am 16.12.2025 gegen 12:06 Uhr entwendeten ein 70-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Geraer Straße zwei Räuchermännchen im Wert von knapp 42 Euro. Die Täter wurden im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgestellt. Das Diebesgut konnte sichergestellt und an den Markt zurückgegeben werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (DL)
