LPI-G: Diebstahl in Supermarkt aufgeklärt

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Dienstagabend, dem 16.12.2025, gegen 19:30 Uhr, beging ein polizeibekannter 41-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße einen Ladendiebstahl. Der Mann steckte diverse Waren im Gesamtwert von knapp 160 Euro in seinen Rucksack, in dem er zudem ein Messer mitführte, und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Er konnte noch im Nahbereich aufgegriffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ...

mehr