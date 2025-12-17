LPI-G: Einbruch in Gartenlaube
Altenburg (ots)
Altenburg. Zwischen dem 14.12.2025 und dem 16.12.2025 brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Glück Auf" in der Erich-Mäder-Straße in Altenburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten aus der Laube zwei Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 300 Euro. Der angerichtete Sachschaden ist ebenfalls dreistellig. (DL)
