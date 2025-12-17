Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt (0326240/2025)

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des 15.12.2025 sprengten unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Felbrigstraße. Hierzu wurde ein bislang unbekannter Feuerwerkskörper verwendet. Aus dem Automaten entwendeten die Täter Bargeld sowie diverse Zigarettenpackungen. Eine Anwohnerin hatte zunächst den Knall der Explosion gehört, dann den zerstörten Automaten gesehen und die Polizei informiert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt. (DL)

