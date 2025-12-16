Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall - Polizei bittet um Mithilfe (0321936/2025)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 11.12.2025 um 10:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Am Steinweg Richtung Puschkinstraße zu einen Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 75-jährige Fahrzeugführerin über die Kreuzung, als eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Richtung Steinweg nach rechts in die Puschkinstraße einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision, wobei beide Unfallbeteiligte glücklicherweise unverletzt blieben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallhergang bisher nicht konkret erörtert werden, weshalb die Polizei nun Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (SR)

