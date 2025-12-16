PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weihnachtsdeko in Flammen

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des 15.12.2025 wurde die Polizei zu einem Brand in der Niemöllerstraße gerufen. Unbekannte Täter entzündeten einen vor einem Einfamilienhaus aufgestellten Weihnachtswichtel. Durch das Feuer gerieten eine angrenzende Bepflanzung sowie die Hauswand in Mitleidenschaft. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

