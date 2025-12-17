Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten (0326081/2025)

Greiz (ots)

Greiz. In der Zeit von Montagabend, dem 15.12.2025, gegen 17:15 Uhr, bis Dienstagmorgen, dem 16.12.2025, gegen 05:17 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Juri-Gagarin-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Holztür auf und verschafften sich, teils gewaltsam, Zutritt zu sämtlichen Räumen des Gebäudes. Aus mehreren Gruppenräumen wurden verschiedene elektronische Geräte wie Handys, Tablets und Laptops entwendet. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise gern über Telefon 03661 621-0 entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell