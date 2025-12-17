Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Sicherheitsmitarbeiter verletzt (0326798/2025)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend, dem 16.12.2025, gegen 22:40 Uhr, kam es auf dem Museumsplatz in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen einer Kontrollrunde gerieten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei bislang unbekannten Männern. In der Folge wurden die Sicherheitsmitarbeiter mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Die Männer wurden dabei leicht verletzt. Einer musste mit Verdacht auf eine gebrochene Nase medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Gera ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen unter Telefon 0365 829-0 entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell