LPI-G: Gartenlaube durchsucht

Rositz. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 14.12.2025, 15:00 Uhr, bis zum 15.12.2025, 16:00 Uhr, das Fenster einer Gartenlaube in der Waltersdorfer Straße auf. Die Laube wurde durchsucht, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (DL)
