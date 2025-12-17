PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagabend, dem 16.12.2025, gegen 19:30 Uhr, beging ein polizeibekannter 41-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße einen Ladendiebstahl. Der Mann steckte diverse Waren im Gesamtwert von knapp 160 Euro in seinen Rucksack, in dem er zudem ein Messer mitführte, und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Er konnte noch im Nahbereich aufgegriffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

