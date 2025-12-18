Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großer Polizei- und Rettungseinsatz wegen Person auf Hausdach

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Mittwochabend, den 17.12.2025, kam es in der Lohsenstraße in Schmölln zu einem umfangreichen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Hintergrund war eine gemeldete Suizidankündigung eines 23-jährigen Mannes. Der Mann hatte die Wohnung über den Balkon verlassen und sich auf das Dach eines Mehrfamilienhauses begeben. Dort entfernte er mehrere Dachziegel sowie Dämmmaterial und beschädigte das Dach erheblich. Die herabfallenden Ziegel stellten eine Gefahr für Einsatzkräfte dar, welche der Mann zudem verbal bedrohte. Erst unter Hinzuziehung polizeilicher Spezialkräfte konnte der Mann gegen 22:24 Uhr widerstandslos vom Dach bewegt und mittels Drehleiter nach unten gebracht werden. Dabei zog er sich leichte Schnittverletzungen an den Händen zu. Nach medizinischer Versorgung erfolgte die Unterbringung in einer spezialmedizinischen Einrichtung. Der entstandene Sachschaden wird mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag beziffert. Einsatzkräfte oder Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Einsatz, der gegen 23:01 Uhr beendet wurde. (DL)

