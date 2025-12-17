PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb beleidigt Mitarbeiterin und flüchtet

Greiz (ots)

Greiz. Am 16.12.2025 gegen 17:50 Uhr wurde ein polizeibekannter 27-jähriger Mann in einem Discounter in der August-Bebel-Straße beim Ladendiebstahl festgestellt. Nachdem er Waren in seine Jacke gesteckt hatte, bezahlte er lediglich einen Teil an der Kasse und flüchtete. Beim Verlassen des Marktes beleidigte er eine Mitarbeiterin massiv. Die Polizei Greiz ermittelt wegen Ladendiebstahls und Beleidigung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

