LPI-G: Ladendieb beleidigt Mitarbeiterin und flüchtet
Greiz (ots)
Greiz. Am 16.12.2025 gegen 17:50 Uhr wurde ein polizeibekannter 27-jähriger Mann in einem Discounter in der August-Bebel-Straße beim Ladendiebstahl festgestellt. Nachdem er Waren in seine Jacke gesteckt hatte, bezahlte er lediglich einen Teil an der Kasse und flüchtete. Beim Verlassen des Marktes beleidigte er eine Mitarbeiterin massiv. Die Polizei Greiz ermittelt wegen Ladendiebstahls und Beleidigung. (DL)
