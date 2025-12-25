PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein unbeteiligter Zeuge meldete am Weihnachtsabend gegen 18:20 Uhr, dass in der Donaustraße in Rastatt ein unfallbeschädigter weißer Fiat mitten auf der Straße stehen soll. Durch das Polizeirevier Rastatt konnte ein 33 Jahre alter Mann als mutmaßlich verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll. Er war mit knapp 0,7 Promille alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. Das Polizeirevier Rastatt nimmt weitere Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, unter der Telefonnummer 07222 7610 entgegen.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
