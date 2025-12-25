PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Handfester Streit - Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Das Polizeirevier Haslach ist auf der Suche nach Zeugen zu einem handfesten Streit zwischen drei Personen am Bahnhof Zell am Harmersbach. Am Mittwochmittag sollen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer gegen 14 Uhr auf Gleis 1 einen 32-Jährigen mit Schlägen und Tritten leicht verletzt haben. Zuvor soll es bereits im Zug von Biberach nach Zell am Harmersbach zu verbalen Streitigkeiten unter den Beteiligten gekommen sein. Zeugen die Angaben zur Auseinandersetzung am Bahnhof, als auch zum Streit im Zug machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 07832 975920 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

