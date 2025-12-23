PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - In Haft genommen

Ötigheim (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann soll sich am Montag in der Händelstraße vor zwei Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die beiden Mädchen waren kurz vor der Mittagszeit mit einem Hund spazieren, als sich der 29-Jährige demonstrativ vor sie gestellt und seine Tathandlung vorgenommen haben soll. Zu einer körperlichen Berührung zwischen dem Mann und den beiden 10 und 11 Jahre alten Mädchen sei es nicht gekommen. Die beiden Kinder seien schnell nach Hause gelaufen, von wo dann die Polizei verständigt wurde. Umgehend ausrückende Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den dringend Tatverdächtigen am Bahnhof antreffen und vorläufig festnehmen. Der amtsbekannte deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Richter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit den Kindern. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob Zusammenhänge zu zwei ähnlich gelagerten Vorfällen im Dezember in Rastatt bestehen, wird geprüft.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:16

    POL-OG: Sasbach - Juweliergeschäft überfallen, Hinweise erbeten

    Sasbach (ots) - Ein zum Teil maskierter Mann hat am Montagnachmittag ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße überfallen und hierbei Bargeld und Schmuckattrappen erbeutet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Räuber kurz vor 16:45 Uhr das Juweliergeschäft betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer sowie einem Pfefferspray zur Herausgabe von ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:57

    POL-OG: Offenburg - Ladendieb erwischt

    Offenburg (ots) - Am Montagnachmittag wurde ein mutmaßlicher Ladendieb in der Vitus-Burg-Straße festgenommen. Gegen 17 Uhr soll ein 39-jähriger Mann ein Parfüm im Wert von über 100EUR in seine Jackentasche gesteckt und damit ein Kaufhaus in der Hauptstraße verlassen haben. Beim Verlassen löste die akustische Diebstahlsicherung aus, weshalb ein aufmerksamer Kunde auf den fliehenden Beschuldigten aufmerksam wurde und ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:51

    POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugbrand

    Gaggenau (ots) - Ein Fahrzeugbrand hat am Montagabend in der Baden-Badener-Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt gehen von Brandstiftung aus und haben ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der VW brannte kurz nach 18 Uhr nahezu vollständig aus, bis er von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Ob das Tatmotiv möglicherweise im persönlichen Bereich zu suchen ist, ist unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren