POL-OG: Ötigheim - In Haft genommen

Ötigheim (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann soll sich am Montag in der Händelstraße vor zwei Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die beiden Mädchen waren kurz vor der Mittagszeit mit einem Hund spazieren, als sich der 29-Jährige demonstrativ vor sie gestellt und seine Tathandlung vorgenommen haben soll. Zu einer körperlichen Berührung zwischen dem Mann und den beiden 10 und 11 Jahre alten Mädchen sei es nicht gekommen. Die beiden Kinder seien schnell nach Hause gelaufen, von wo dann die Polizei verständigt wurde. Umgehend ausrückende Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den dringend Tatverdächtigen am Bahnhof antreffen und vorläufig festnehmen. Der amtsbekannte deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Der Richter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit den Kindern. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob Zusammenhänge zu zwei ähnlich gelagerten Vorfällen im Dezember in Rastatt bestehen, wird geprüft.

