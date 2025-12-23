PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Juweliergeschäft überfallen, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

Ein zum Teil maskierter Mann hat am Montagnachmittag ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße überfallen und hierbei Bargeld und Schmuckattrappen erbeutet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Räuber kurz vor 16:45 Uhr das Juweliergeschäft betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer sowie einem Pfefferspray zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Neben dem wenigen Bargeld aus der Kasse soll der circa 160 Zentimeter bis 180 Zentimeter große Mann auch das Privatgeld aus dem Geldbeutel der Mitarbeiterin an sich genommen haben. Bevor der Unbekannte in Richtung Lindenplatz flüchtete, soll er aus einer Vitrine mehrere Ringattrappen geraubt haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem schmächtigen Mann führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Der nun Gesuchte soll eine schwarz-graue Arbeitskleidung sowie eine camouflage-farbige Kappe getragen haben. Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

