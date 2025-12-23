PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendieb erwischt

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein mutmaßlicher Ladendieb in der Vitus-Burg-Straße festgenommen. Gegen 17 Uhr soll ein 39-jähriger Mann ein Parfüm im Wert von über 100EUR in seine Jackentasche gesteckt und damit ein Kaufhaus in der Hauptstraße verlassen haben. Beim Verlassen löste die akustische Diebstahlsicherung aus, weshalb ein aufmerksamer Kunde auf den fliehenden Beschuldigten aufmerksam wurde und diesen verfolgte. Eine 24-jährige Zeugin beobachtet die Verfolg und konnte die Flucht des Enddreißigers stoppen, weshalb er auf dem Boden landete. Hier wurde er von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den Beschuldigten wurde nun ein Strafantrag gestellt und die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für ihr beherztes Eingreifen. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

