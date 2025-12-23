PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Kinderwagen getreten - Polizei sucht betroffene Frau und Zeugen

Offenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte am Montagvormittag während ihrer Streifenfahrt einen Mann in der Hauptstraße beobachten, der kurz vor 11:30 Uhr in Richtung eines Kinderwagens getreten hatte. Die Fußgängerin, welche mit dem Kinderwagen unterwegs war, konnte dem Tritt gerade noch durch eine Ausweichbewegung entgehen. Auf die folgende Ansprache der Polizei reagierte der 30-jährige Mann äußerst aggressiv und musste zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen fixiert und mit Handschließen geschlossen werden. Der vorläufig Festgenommene beleidigte hierbei wiederholt die Polzisten und spuckte auch in deren Richtung. Parallel meldete sich ein Zeuge, welcher schilderte, dass der Störenfried zuvor mit geballten Fäusten auch auf ihn zugegangen wäre. Die Fußgängerin mit dem Kinderwagen hat sich währenddessen entfernt, weshalb die Ermittler die Frau nun dringend bitten, sich persönlich oder unter der Rufnummer: 0781 21-220 beim Polizeirevier Offenburg zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen oder möglicherweise auch Geschädigte um Kontaktaufnahme gebeten. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genomme und muss sich nun wegen seiner Taten verantworten.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:31

    POL-OG: Rastatt - Unfallflucht nach Einparken

    Rastatt (ots) - In der Montagnacht kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mitsubishi und einer Schaufensterscheibe eines Stadtteiltreffs in der Straße "Rheinauer Ring". Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Fahrzeuglenker mit der Anhängerkupplung seines Wagens mit einer dortige Schaufensterscheibe. Im Anschluss stellte er des Fahrzeugs auf einem Parkplatz vor Ort ab und entfernte sich fußläufig von der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:13

    POL-OG: Gutach, B33 - Von der Fahrbahn abgekommen

    Gutach (ots) - Weshalb eine 82 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagnachmittag kurz vor einem Bahnübergang bei Gutach von ihrer Fahrspur abgekommen und halbseitig mit ihrem Wagen in der Gutach zum Stillstand gekommen ist, ist noch unklar. Die Seniorin war kurz vor 16:30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hornberg unterwegs, als das Malheur ohne Beteiligung Dritter seinen Lauf nahm. Fest steht, dass sie und ihr ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:07

    POL-OG: Lahr - Jugendlicher von Hund gebissen

    Lahr (ots) - Polizeibeamte des Polizeireviers Lahr wurden am Montagabend kurz vor 23 Uhr aufgrund eines angeblichen Streites mit Hundebiss auf den Rathausplatz gerufen. Vor Ort wurde niemand angetroffen, allerdings konnte kurze Zeit später eine Jugendgruppe auf der Tiergartenstraße, gegenüber einem Lebensmittelgeschäft, gesichtet werden. Ein 16-Jähriger gab hierbei an, von einem freilaufenden Hund gebissen worden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren