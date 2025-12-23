Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Kinderwagen getreten - Polizei sucht betroffene Frau und Zeugen

Offenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte am Montagvormittag während ihrer Streifenfahrt einen Mann in der Hauptstraße beobachten, der kurz vor 11:30 Uhr in Richtung eines Kinderwagens getreten hatte. Die Fußgängerin, welche mit dem Kinderwagen unterwegs war, konnte dem Tritt gerade noch durch eine Ausweichbewegung entgehen. Auf die folgende Ansprache der Polizei reagierte der 30-jährige Mann äußerst aggressiv und musste zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen fixiert und mit Handschließen geschlossen werden. Der vorläufig Festgenommene beleidigte hierbei wiederholt die Polzisten und spuckte auch in deren Richtung. Parallel meldete sich ein Zeuge, welcher schilderte, dass der Störenfried zuvor mit geballten Fäusten auch auf ihn zugegangen wäre. Die Fußgängerin mit dem Kinderwagen hat sich währenddessen entfernt, weshalb die Ermittler die Frau nun dringend bitten, sich persönlich oder unter der Rufnummer: 0781 21-220 beim Polizeirevier Offenburg zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen oder möglicherweise auch Geschädigte um Kontaktaufnahme gebeten. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genomme und muss sich nun wegen seiner Taten verantworten.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell