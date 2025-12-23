PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Jugendlicher von Hund gebissen

Lahr (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Lahr wurden am Montagabend kurz vor 23 Uhr aufgrund eines angeblichen Streites mit Hundebiss auf den Rathausplatz gerufen. Vor Ort wurde niemand angetroffen, allerdings konnte kurze Zeit später eine Jugendgruppe auf der Tiergartenstraße, gegenüber einem Lebensmittelgeschäft, gesichtet werden. Ein 16-Jähriger gab hierbei an, von einem freilaufenden Hund gebissen worden zu sein und zeigte eine Verletzung vor. Der verletzte Jugendliche wurde vor Ort durch den alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundebesitzer.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
