PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Auto überschlagen

Rheinau (ots)

Zu einem großen Einsatz mit insgesamt über 50 Rettungskräften kam es in der Montagnacht auf der EDF-Straße zwischen Freistett und Diersheim aufgrund von einem 19-jährigem Audi-Fahrer. Gegen 23:30 Uhr fuhr der Audi-Lenker mit seinem Beifahrer in Richtung Diersheim, als er kurz vor der Kreuzung zur Rheinwaldstraße, offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, von der Straße abkam. Nach bisheriger Spurenlage kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer folgenden Kollision mit einer Leitplanke der Fahrbahn geriet das Fahrzeug in Schräglage und durchbrach eine dortige Außenschutzplanke. Der Wagen überschlug sich mehrfach, durchbrach die gegenüberliegende Außenschutzplanke und kam in einer circa drei Meter tiefergelegenen Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der schwerverletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach Erstversorgung wurde er sowie sein leichtverletzter Beifahrer in nahegelegene Kliniken gebracht. Bei den Rettungsmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Nach Stand der Ermittlungen ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und mit dem Audi unter falschem Kennzeichen und ohne gültige Zulassung unterwegs gewesen. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:56

    POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch in Wohnhaus

    Bühl (ots) - Am Montag wurde über ein Fenster in ein Haus in der Schwarzachstraße eingebrochen. Zwischen dem Nachmittag und den frühen Abendstunden stiegen bislang unbekannte Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Diebstahlschadens und des angerichteten Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:42

    POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Einbrecherin festgenommen

    Kehl (ots) - Dem Hinweis eines wachsamen Nachbarn ist es unter anderem zu verdanken, dass am frühen Samstagmorgen eine mutmaßliche Einbrecherin von Beamten des Polizeireviers Kehl auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden konnte. Der Zeuge meldete sich gegen 4:15 Uhr bei der Polizei und schilderte, dass er im Nachbarhaus in der Färberstraße ein Scheibenklirren wahrgenommen habe und daher vermute, dass ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:29

    POL-OG: Achern, K5310 - Unfallflucht, Zeugen gesucht

    Achern (ots) - Eine mutmaßliche Vorfahrtsverletzung hat am Freitagmorgen dazu geführt, dass ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer auf der K5310 in Fahrtrichtung Waldulm zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde und hierbei mit den beiden linken Reifen seines Wagens in Schräglage auf einer dortigen Leitplanke zum Stehen kam. Die bislang unbekannte Fahrerin eines roten Kleinwagens soll gegen 8:10 Uhr von der L87 auf die K5310 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren