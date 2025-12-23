Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Auto überschlagen

Rheinau (ots)

Zu einem großen Einsatz mit insgesamt über 50 Rettungskräften kam es in der Montagnacht auf der EDF-Straße zwischen Freistett und Diersheim aufgrund von einem 19-jährigem Audi-Fahrer. Gegen 23:30 Uhr fuhr der Audi-Lenker mit seinem Beifahrer in Richtung Diersheim, als er kurz vor der Kreuzung zur Rheinwaldstraße, offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, von der Straße abkam. Nach bisheriger Spurenlage kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer folgenden Kollision mit einer Leitplanke der Fahrbahn geriet das Fahrzeug in Schräglage und durchbrach eine dortige Außenschutzplanke. Der Wagen überschlug sich mehrfach, durchbrach die gegenüberliegende Außenschutzplanke und kam in einer circa drei Meter tiefergelegenen Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der schwerverletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach Erstversorgung wurde er sowie sein leichtverletzter Beifahrer in nahegelegene Kliniken gebracht. Bei den Rettungsmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Nach Stand der Ermittlungen ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und mit dem Audi unter falschem Kennzeichen und ohne gültige Zulassung unterwegs gewesen. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige.

/ti

