Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Einbrecherin festgenommen

Kehl (ots)

Dem Hinweis eines wachsamen Nachbarn ist es unter anderem zu verdanken, dass am frühen Samstagmorgen eine mutmaßliche Einbrecherin von Beamten des Polizeireviers Kehl auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden konnte. Der Zeuge meldete sich gegen 4:15 Uhr bei der Polizei und schilderte, dass er im Nachbarhaus in der Färberstraße ein Scheibenklirren wahrgenommen habe und daher vermute, dass eingebrochen worden sei. Mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl machten sich auf den Weg und umstellten das Gebäude. Hierbei konnten von einer Beamtin verdächtige Bewegungen hinter einem Vorhang sowie Umrisse einer Person beobachtet werden. Die Person wurde von außen angesprochen und aufgefordert, sich nach draußen zu begeben. Es handelte sich um eine 54-jährige Frau. Wie die weiteren Überprüfungen zeigten, dürfte die vorläufig Festgenommene gewaltsam durch ein Fenster in das Haus eingestiegen sein. Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Gegen die 54-Jährige Frau wurden Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Bislang ist sie polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Sie wurde erkennungsdienstlich behandelt.

/ti /wo

