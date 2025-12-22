PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Achern (ots)

Offenbar aufgrund einer zurückliegenden Streitigkeit kam es am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer Schule in der Kirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen. Demnach soll eine vierköpfige Gruppe im Alter zwischen 12 und 16 Jahren einen 13-Jährigen zunächst bedrängt und ihn dann geschlagen haben. Nach einer Flucht zu Fuß, bei der er durch das Quartett verfolgt wurde, stürzte das Opfer und wurde mittels Schlägen und Tritten traktiert. Auch nach einem weiteren Entfernen, ließen die Angreifer nicht ab und gingen den 13-Jährigen erneut an. Weil durch einen der Tatverdächtigen die Handlungen mittels Handy gefilmt und mit zwei weiteren Verdächtigen geteilt wurden, stellten die zwischenzeitlich alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Geräte sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt nun ein Jugendsachbearbeiter der Acherner Polizei.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:32

    POL-OG: Offenburg - Randalierer in Gewahrsam genommen

    Offenburg (ots) - Ein Mann hat sich am Sonntagmorgen trotz bestehendem Hausverbot geweigert, das Gelände einer Obdachlosenunterkunft in der Vogesenstraße zu verlassen. Gegen 7:30 Uhr verständigte Beamte des Polizeireviers Offenburg haben dem 42-Jährigen einen Platzverweis ausgesprochen, dem er nur widerwillig und mit Geschrei nachkam. Weil er beim Weggehen eine volle Bierflasche gegen die Eingangstüre einer dortigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:02

    POL-OG: Kehl, Godscheuer - Einbruch in Ortsverwaltung, Zeugen gesucht

    Kehl, Godscheuer (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag sind bislang Unbekannte in das Rathaus in der Römerstraße eingestiegen. Die Einbrecher durchwühlten in der Diensträumen der Ortsverwaltung verschiedene Schränke und Schubladen und hebelten im zweiten Obergeschoss die Tür zu einem weiteren Büro auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:21

    POL-OG: Offenburg - Einbruch in Hotel

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel in der Freiburger Straße. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich mithilfe eines Werkzeuges über die Rückseite Zugang zum Gebäude. Aus einem Büro konnte der Einbrecher Bargeld erbeuten und damit unerkannt entkommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren