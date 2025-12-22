Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Achern (ots)

Offenbar aufgrund einer zurückliegenden Streitigkeit kam es am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer Schule in der Kirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen. Demnach soll eine vierköpfige Gruppe im Alter zwischen 12 und 16 Jahren einen 13-Jährigen zunächst bedrängt und ihn dann geschlagen haben. Nach einer Flucht zu Fuß, bei der er durch das Quartett verfolgt wurde, stürzte das Opfer und wurde mittels Schlägen und Tritten traktiert. Auch nach einem weiteren Entfernen, ließen die Angreifer nicht ab und gingen den 13-Jährigen erneut an. Weil durch einen der Tatverdächtigen die Handlungen mittels Handy gefilmt und mit zwei weiteren Verdächtigen geteilt wurden, stellten die zwischenzeitlich alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Geräte sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt nun ein Jugendsachbearbeiter der Acherner Polizei.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell