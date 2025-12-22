POL-OG: Offenburg - Einbruch in Hotel
Offenburg (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel in der Freiburger Straße. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich mithilfe eines Werkzeuges über die Rückseite Zugang zum Gebäude. Aus einem Büro konnte der Einbrecher Bargeld erbeuten und damit unerkannt entkommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen.
/ti
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell