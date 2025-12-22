POL-OG: Offenburg - Einbruch in Hotel

Rastatt (ots) - Drei Leichtverletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf der B462 im Bereich der Linksabbiegespur auf die A5. Dem Stand der Ermittlungen nach soll eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 22 Uhr von Rastatt kommend nach links in Richtung der A5 abgebogen sein, obwohl die Ampel für ihre Fahrspur auf Rot gestanden haben soll. In der Folge prallte sie mit ...

