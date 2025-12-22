PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Hotel

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel in der Freiburger Straße. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich mithilfe eines Werkzeuges über die Rückseite Zugang zum Gebäude. Aus einem Büro konnte der Einbrecher Bargeld erbeuten und damit unerkannt entkommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:12

    POL-OG: Offenburg, B33a - Leitplanke durchbrochen

    Offenburg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag im Bereich der Anschlusstelle Offenburg bei der Abfahrt von der A5 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Leitplanke durchbrochen hat. Der Audi-Lenker soll hierbei gegen 10:45 Uhr vor dem Passieren einer dortigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:10

    POL-OG: Rastatt, B462 -Drei Leichtverletzte bei Abbiegenunfall

    Rastatt (ots) - Drei Leichtverletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf der B462 im Bereich der Linksabbiegespur auf die A5. Dem Stand der Ermittlungen nach soll eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 22 Uhr von Rastatt kommend nach links in Richtung der A5 abgebogen sein, obwohl die Ampel für ihre Fahrspur auf Rot gestanden haben soll. In der Folge prallte sie mit ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 01:21

    POL-OG: Mahlberg, Ettenheim - Geldautomat entwendet, Zeugen gesucht

    Mahlberg, Ettenheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr wurde die Tank- und Rastanlage Mahlberg West das Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter hebelten die Glaseingangstür der Raststätte auf und gelangten so in den Vorraum des Gebäudes. Hier war der fest installierte Geldautomat das Objekt der Begierde der Einbrecher. Dieser wurde aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren