Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Ettenheim - Geldautomat entwendet, Zeugen gesucht

Mahlberg, Ettenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr wurde die Tank- und Rastanlage Mahlberg West das Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter hebelten die Glaseingangstür der Raststätte auf und gelangten so in den Vorraum des Gebäudes. Hier war der fest installierte Geldautomat das Objekt der Begierde der Einbrecher. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen und komplett abtransportiert. Der leergeräumte Geldautomat wurde gegen 7 Uhr am Heuberg zwischen Ringsheim und Ettenheim von einem morgendlichen Jogger aufgefunden. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass die im Automaten verbauten Farbpatronen das Geld beim Aufbruch zumindest zum Teil unbrauchbar gemacht haben. Hinweisgeber, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Umgebung der Tank- und Rastanlage Mahlberg West oder am Heuberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

