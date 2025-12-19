PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein - Ermittlungen eingeleitet

Neuburgweier/Rheinstetten (ots)

Neuburgweier Am 19.12.2025, gegen 12:30 Uhr, wurde durch einen Passanten eine Gewässerverunreinigung im Bereich des Fähranlegers Neuburgweier gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine ölhaltige Substanz auf der Wasseroberfläche fest. Die Verunreinigung erstreckte sich nach bisherigen Erkenntnissen flussaufwärts über eine Länge von ca. 160 Metern und 30 Metern Breite. Zur Einschätzung des Ausmaßes war am Nachmittag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Durch die Feuerwehr Neuburgweier wurde die Substanz eingeschlängelt und gebunden. Eine Auswirkung auf die Umwelt konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Ursache der Gewässerverunreinigung ist derzeit unklar. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

/AHim/PPOG

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

