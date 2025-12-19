POL-OG: Offenburg - Günstige Umstände führten zur vorläufigen Festnahme eines Fahrraddiebes - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

Nur kurz währte der Triumph eines 36 Jahre alten Mannes über einen zunächst erfolgreichen Fahrraddiebstahl am frühen Freitagmorgen in der Feuerwehrstraße. Der 36-Jährige hatte sich gegen 3:10 Uhr in eine dortige Scheune begeben und daraus ein verschlossenes E-Bike entwendet. Pech nur, dass er zum einen bei der Tat gefilmt wurde und zum anderen rund fünfeinhalb Stunden später mit dem gestohlenen Fahrrad den Eigentümern über den Weg fuhr, die gerade auf dem Weg zu einem Arzttermin waren. Das couragierte Ehepaar stellte den mutmaßlichen Dieb, der ihnen offensichtlich überrumpelt seinen Ausweis aushändigte, dann aber doch wieder zu Fuß die Flucht ergriff. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte den Flüchtenden aufgrund der vorliegenden Beschreibung in der Straße "Siedlung" entdecken und vorläufig festnehmen. Er muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten. Das E-Bike befindet sich unbeschädigt wieder im Besitz der rechtmäßigen Eigentümer.

