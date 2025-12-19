POL-OG: Durbach - Tödlicher Arbeitsunfall
Durbach (ots)
Am Freitagnachmittag kam es in einem metallverarbeitendem Betrieb in der Obertalstraße zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Arbeiter wurde gegen 14:45 Uhr von einem Arbeitskollegen in der Werkstatt auf dem Boden liegend aufgefunden. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte gegen 15 Uhr nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Nach jetzigem Stand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. /vo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell