POL-OG: Durbach - Tödlicher Arbeitsunfall

Durbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einem metallverarbeitendem Betrieb in der Obertalstraße zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Arbeiter wurde gegen 14:45 Uhr von einem Arbeitskollegen in der Werkstatt auf dem Boden liegend aufgefunden. Ein sofort alarmierter Notarzt konnte gegen 15 Uhr nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Nach jetzigem Stand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. /vo

