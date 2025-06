Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Führerschein im verkehrsunsicheren Auto unterwegs - 2506116

Mettmann (ots)

Am frühen Nachmittag des Mittwoch, 25.Juni 2025, stellte der Verkehrsdienst der Polizei Mettmann einen BMW-Fahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis in seinem verkehrsunsicheren Auto auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs war.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der BMW mit Viersener Kennzeichen fiel den Beamten zunächst wegen seiner Lautstärke auf der Autobahn A3 auf. Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer hartnäckig. Schließlich deutete er das Verlassen der Autobahn an, blieb dann aber an gefährlicher Stelle in der Abfahrt stehen. Nach kurzer Zeit setzte sich der BMW wieder in Bewegung und konnte schließlich außerhalb der Autobahn gestoppt werden.

Der Grund des waghalsigen Manövers stellte sich dann bei der Kontrolle durch die Beamten heraus. Der Fahrer, der zuvor über mehrere Kilometer genau beobachtet wurde, saß nun auf dem Beifahrersitz. Der 58-jährige Krefelder war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, denn sein Führerschein wurde ihm entzogen.

Bei der technischen Kontrolle des BMW stießen die Polizisten zudem auf zahlreiche Mängel, weshalb eine Prüfstelle aufgesucht wurde. Dort monierte der Sachverständige 16 Mängel. Unter anderem funktionierten Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme nicht korrekt, die Reifen waren beschädigt und die Abgasanlage unzulässig.

Der Krefelder erhielt eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er ist zudem verpflichtet, sich zeitnah um die Behebung der Mängel kümmern. Auch gegen die anderen Insassen des BMW wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unterschiedlicher Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Normen eingeleitet.

