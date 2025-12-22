Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B462 -Drei Leichtverletzte bei Abbiegenunfall

Rastatt (ots)

Drei Leichtverletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf der B462 im Bereich der Linksabbiegespur auf die A5. Dem Stand der Ermittlungen nach soll eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 22 Uhr von Rastatt kommend nach links in Richtung der A5 abgebogen sein, obwohl die Ampel für ihre Fahrspur auf Rot gestanden haben soll. In der Folge prallte sie mit einer entgegenkommenden, 18-jährigen, Hyundai-Lenkerin zusammen, die in Richtung Rastatt unterwegs war. Eine dem Hyundai nachfolgende 55-jährige Chrysler-Fahrerin war es nicht mehr möglich rechtzeitig abzubremsen, weshalb sie ebenfalls mit dem Mercedes der 45-Jährigen kollidierte. Alle drei Fahrzeuge mussten infolge starker Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Mittfünfzigerin, sowie die junge Hyundai-Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

