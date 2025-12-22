Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Leitplanke durchbrochen

Offenburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag im Bereich der Anschlusstelle Offenburg bei der Abfahrt von der A5 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Leitplanke durchbrochen hat. Der Audi-Lenker soll hierbei gegen 10:45 Uhr vor dem Passieren einer dortigen Ampelanlage beschleunigt haben und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein, bevor sein Fahrzeug an einer Böschung zum Stehen kam. Der 21-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt, er wurde dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Audi und der Leitplanke schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 40.000 Euro - das Auto wurde abgeschleppt.

/wo

