PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Leitplanke durchbrochen

Offenburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag im Bereich der Anschlusstelle Offenburg bei der Abfahrt von der A5 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Leitplanke durchbrochen hat. Der Audi-Lenker soll hierbei gegen 10:45 Uhr vor dem Passieren einer dortigen Ampelanlage beschleunigt haben und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein, bevor sein Fahrzeug an einer Böschung zum Stehen kam. Der 21-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unversehrt, er wurde dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Audi und der Leitplanke schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 40.000 Euro - das Auto wurde abgeschleppt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:10

    POL-OG: Rastatt, B462 -Drei Leichtverletzte bei Abbiegenunfall

    Rastatt (ots) - Drei Leichtverletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf der B462 im Bereich der Linksabbiegespur auf die A5. Dem Stand der Ermittlungen nach soll eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin kurz nach 22 Uhr von Rastatt kommend nach links in Richtung der A5 abgebogen sein, obwohl die Ampel für ihre Fahrspur auf Rot gestanden haben soll. In der Folge prallte sie mit ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 01:21

    POL-OG: Mahlberg, Ettenheim - Geldautomat entwendet, Zeugen gesucht

    Mahlberg, Ettenheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr wurde die Tank- und Rastanlage Mahlberg West das Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter hebelten die Glaseingangstür der Raststätte auf und gelangten so in den Vorraum des Gebäudes. Hier war der fest installierte Geldautomat das Objekt der Begierde der Einbrecher. Dieser wurde aus der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 20:24

    POL-OG: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein - Ermittlungen eingeleitet

    Neuburgweier/Rheinstetten (ots) - Neuburgweier Am 19.12.2025, gegen 12:30 Uhr, wurde durch einen Passanten eine Gewässerverunreinigung im Bereich des Fähranlegers Neuburgweier gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine ölhaltige Substanz auf der Wasseroberfläche fest. Die Verunreinigung erstreckte sich nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren