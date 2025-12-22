PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Godscheuer - Einbruch in Ortsverwaltung, Zeugen gesucht

Kehl, Godscheuer (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag sind bislang Unbekannte in das Rathaus in der Römerstraße eingestiegen. Die Einbrecher durchwühlten in der Diensträumen der Ortsverwaltung verschiedene Schränke und Schubladen und hebelten im zweiten Obergeschoss die Tür zu einem weiteren Büro auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zur Spurensicherung wurde Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich direkt beim Polizeirevier Kehl zu melden: 07851 893-0.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

