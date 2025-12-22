Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Randalierer in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Ein Mann hat sich am Sonntagmorgen trotz bestehendem Hausverbot geweigert, das Gelände einer Obdachlosenunterkunft in der Vogesenstraße zu verlassen. Gegen 7:30 Uhr verständigte Beamte des Polizeireviers Offenburg haben dem 42-Jährigen einen Platzverweis ausgesprochen, dem er nur widerwillig und mit Geschrei nachkam. Weil er beim Weggehen eine volle Bierflasche gegen die Eingangstüre einer dortigen Arztpraxis geworfen und diese dadurch beschädigte hat, wurde der Randalierer vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 42-Jährigen bei erneutem Erscheinen in der Obdachlosenunterkunft der Gewahrsam angedroht. Gegen 10:30 Uhr kehrte der Störenfried erneut zurück in die Vogesenstraße und randalierte in der Arztpraxis, deren Eingangstür er zuvor mit einer Bierflasche beschädigt hatte. Überdies soll er laut schreiendend einen Arzt bedroht haben. Ein anderer Patient soll beschwichtigend eingegriffen haben. Der sich offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Mann wurde von einer Polizeistreife zur Prüfung seines Zustand in einer Spezialklinik vorgestellt. Im Anschluss kam er in polizeilichen Gewahrsam. Wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sieht er nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

