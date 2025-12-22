PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5310 - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Eine mutmaßliche Vorfahrtsverletzung hat am Freitagmorgen dazu geführt, dass ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer auf der K5310 in Fahrtrichtung Waldulm zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde und hierbei mit den beiden linken Reifen seines Wagens in Schräglage auf einer dortigen Leitplanke zum Stehen kam. Die bislang unbekannte Fahrerin eines roten Kleinwagens soll gegen 8:10 Uhr von der L87 auf die K5310 abgebogen sein und dabei dem Senior die Vorfahrt genommen haben. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Mittachtziger stark ab und zog nach rechts auf den Seitengraben. Der rote Pkw, der möglicherweise von einer Frau gelenkt wurde, fuhr in der Folge weiter, ohne den Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Der 83-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt, der Sachschaden am Mercedes beträgt allerdings circa 8.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Kleinwagen oder zur der verantwortlichen Fahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier in Achern/Oberkirch.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

