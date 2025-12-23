POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch in Wohnhaus
Bühl (ots)
Am Montag wurde über ein Fenster in ein Haus in der Schwarzachstraße eingebrochen. Zwischen dem Nachmittag und den frühen Abendstunden stiegen bislang unbekannte Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Diebstahlschadens und des angerichteten Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.
