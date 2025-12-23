POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch in Wohnhaus

Achern (ots) - Offenbar aufgrund einer zurückliegenden Streitigkeit kam es am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer Schule in der Kirchstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen. Demnach soll eine vierköpfige Gruppe im Alter zwischen 12 und 16 Jahren einen 13-Jährigen zunächst bedrängt und ihn dann geschlagen haben. Nach einer Flucht zu Fuß, bei der er durch das Quartett verfolgt wurde, ...

mehr