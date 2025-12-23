PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Gutach, B33 - Von der Fahrbahn abgekommen

Gutach (ots)

Weshalb eine 82 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagnachmittag kurz vor einem Bahnübergang bei Gutach von ihrer Fahrspur abgekommen und halbseitig mit ihrem Wagen in der Gutach zum Stillstand gekommen ist, ist noch unklar. Die Seniorin war kurz vor 16:30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hornberg unterwegs, als das Malheur ohne Beteiligung Dritter seinen Lauf nahm. Fest steht, dass sie und ihr gleichaltrigen Beifahrer von Einsatzkräften der Feuerwehr Gutach aus ihrem verunfallten Wagen befreit und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte beide nur leichte Verletzungen davongetragen haben. Der VW wurde von Mitarbeitern eines Abschleppdienstes geborgen. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

