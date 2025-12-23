PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht nach Einparken

Rastatt (ots)

In der Montagnacht kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mitsubishi und einer Schaufensterscheibe eines Stadtteiltreffs in der Straße "Rheinauer Ring". Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Fahrzeuglenker mit der Anhängerkupplung seines Wagens mit einer dortige Schaufensterscheibe. Im Anschluss stellte er des Fahrzeugs auf einem Parkplatz vor Ort ab und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit darauf bei seiner Wohnadresse mit über einem Promille angetroffen werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 3.000 Euro. Ihn erwartet eine Anzeige.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

