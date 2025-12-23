Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugbrand

Gaggenau (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Montagabend in der Baden-Badener-Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt gehen von Brandstiftung aus und haben ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der VW brannte kurz nach 18 Uhr nahezu vollständig aus, bis er von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Ob das Tatmotiv möglicherweise im persönlichen Bereich zu suchen ist, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

