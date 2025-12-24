Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Dachstuhlbrand

Gernsbach (ots)

Kurz vor 4 Uhr am Morgen des 24.12.2025 bemerkten die beiden Anwohner Rauch in einem Wohnhaus. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Gernsbach und Gaggenau stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Löscharbeiten, die Suche nach Glutnestern, dauerten bis 7 Uhr an. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen über 250.000 EUR betragen. Die Anwohner sind bei Angehörigen untergekommen. Die Brandursache ist unbekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde der Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenaus und der Kriminaltechnik übernommen.

/AHim

