Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung auf dem Teichplatz

Prüm (ots)

Am 20.12.2025 ereignete sich gegen ca. 13 Uhr auf dem Teichplatz in Prüm ein Sachverhalt bei dem eine junge Frau durch eine andere Person bedroht wurde. Die Geschädigte war fußläufig auf dem Weg zu ihrem PKW als ihr der Verdächtige entgegenkam. Als sich beide passierten erfolgte die Bedrohungshandlung durch den Verdächtigen. Anschließend entfernte dieser sich über den Treppenaufgang am Teichplatz in Richtung Teichstraße. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 30-40 Jahre alt
   - komplett schwarz gekleidet

Auffällig sei gewesen, dass der Verdächtige wohl lautstark Selbstgespräche geführt und mit den Armen gestikuliert habe. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen der Person. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax-Nr.: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

