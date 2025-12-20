Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: riskantes Überholmanöver

Wittlich (ots)

Am 19.12.2025 gegen 14:37 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem grauen Mercedes-Benz 190er mit BKS-Kennzeichen die Landstraße 55 von Wittlich-Dorf kommend in Richtung Stadtmitte Wittlich.

Hier habe er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen überholt, obwohl deutlich bereits Gegenverkehr zu erkennen gewesen sei.

Der Überholte musste kurz bremsen, ohne dass es zu einer Gefahrenbremsung kam.

Im Anschluss habe der Fahrzeugführer seine rasante Fahrt fortgesetzt.

Insbesondere die potentiellen Zeugen des Gegenverkehrs an dieser Stelle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell