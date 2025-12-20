PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Wittlich (ots)

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 19.12.2025 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi und entwendete das vordere Kennzeichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

