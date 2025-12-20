POL-PDWIL: Diebstahl von KFZ-Kennzeichen
Wittlich (ots)
In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 19.12.2025 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi und entwendete das vordere Kennzeichen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell