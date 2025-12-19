PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Edeka Parkplatz Jünkerath

Jünkerath (ots)

Am 19.12.2025 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr mittags kam es auf dem Parkplatz vor dem Edeka in Jünkerath zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Ford wurde an der Fahrertür beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

