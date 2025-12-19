PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sonderkontrolle der PI Bitburg im Grenzbereich zu Luxemburg

Bitburg (ots)

In den Abendstunden des 18.12.2025 führten Beamte der Polizei Bitburg teilstationäre Verkehrskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Grenzgebiet zu Luxemburg durch. Bei insgesamt sieben der Kontrollen waren die jeweiligen Fahrzeugführer nicht mehr verkehrstüchtig, hiervon einer aufgrund von Alkohol- und sechs aufgrund von Betäubungsmitteleinfluss. Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie in den Fällen der unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrzeugführer deren Führerscheine einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

