Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Altrich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt bekannt wurde, ereignete sich vermutlich bereits am 23.09.2025 oder vorher ein Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich der Landstraße 52 in der Gemarkung Altrich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam hier aus noch ungeklärter Ursache, möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke, welche hierdurch beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Straßenmeisterei oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell