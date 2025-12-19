Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 17.12.2025 gegen 11:15 Uhr befand sich eine 55-jährige Geschädigte aus der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im Netto-Markt in Wittlich.

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ihr in einem unbeobachteten Moment der Geldbeutel aus der sich im Einkaufwagen befindlichen Handtasche entwendet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper in verschlossenen und innenliegenden Taschen. Lassen Sie Ihre Taschen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt, legen Sie diese nicht in den Einkaufswagen. Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Personen und verdächtiges Verhalten umgehend an die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell