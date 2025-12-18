Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hässliche Sachbeschädigung - Hakenkreuz in Pkw geritzt

Jünkerath (ots)

Am 12.12.2025 wurde in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr ein im Bereich der Realschule Plus in Jünkerath abgestellter Pkw beschädigt.

Ein bis dato unbekannter Täter ritzte ein Hakenkreuz in den Lack des Fahrzeugs. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Zur Klärung des Sachverhalts ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht, welche der Polizei bei Aufklärung der Straftat helfen können? Zeugenhinweise werden an die Polizei Prüm unter 06551-9420 erbeten.

Die Polizeiinspektion Prüm möchte in diesem Zusammenhang sensibilisieren: Gerade junge Menschen begegnen Symbolen oft beiläufig - in Chats, Memes, Graffitis oder provokanten "Scherzen". Doch was harmlos oder rebellisch wirken mag, ist es nicht. Verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz stehen für eine Ideologie, die Millionen Menschen entrechtet, verfolgt und ermordet hat. Sie sind keine Meinung und kein Stilmittel, sondern Ausdruck von Hass, Ausgrenzung und Gewalt. Deshalb verbietet unser Rechtsstaat ihre Verwendung klar und unmissverständlich - im öffentlichen Raum ebenso wie in digitalen Medien.

Dieses Verbot schützt nicht abstrakte Regeln, sondern unsere gemeinsame Werteordnung, worunter die Menschenwürde, Freiheit und Demokratie fallen. Wer solche Symbole nutzt, verletzt diese Werte und trägt dazu bei, ihre Geschichte zu verharmlosen oder neu salonfähig zu machen. Sensibilisierung bedeutet daher nicht Moralpredigt, sondern Verantwortung: zu wissen, wofür diese Zeichen stehen, und bewusst Nein zu sagen - aus Respekt vor den Opfern und aus Verantwortung für eine offene Gesellschaft, in der Hass keinen Platz hat.

