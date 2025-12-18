Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 17.12.2025 gegen 16:56 Uhr befand sich eine 81-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet zum Einkaufen im Globus-Baumarkt in Wittlich.

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ihr in einem unbeobachteten Moment der Geldbeutel aus der Umhängetasche entwendet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell