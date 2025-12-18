Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Autoantenne

Kinderbeuern (ots)

Im Zeitraum 16.12.2025 bis 17.12.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Hetzhofer Straße in Kinderbeuern abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fiesta und entwendeten die Radioantenne des Fahrzeuges.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

