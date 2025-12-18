PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Autoantenne

Kinderbeuern (ots)

Im Zeitraum 16.12.2025 bis 17.12.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Hetzhofer Straße in Kinderbeuern abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fiesta und entwendeten die Radioantenne des Fahrzeuges.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


