Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl Ortstafel Wallersheim

Wallersheim (ots)

Im Zeitraum 03.12.2025 bis 11.12.2025 wurde die Ortstafel der Gemeinde Wallersheim in Fahrtrichtung Kopp durch unbekannte Täter entwendet.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell